СМИ: Epic Games хочет снять фильм по Fortnite

Как сообщает The Information, Epic Games хочет снять фильм по мотивам Fortnite, который будет частью плана по созданию нового развлекательного подразделения.

Это отчасти связано с тем, что доходы компании снизились из-за отсутствия возможности дальнейшего расширения на «айфонах» и Android-смартфонах.

Источники издания отмечают, что картина уже обсуждается внутри. Однако подробностей о проекте на данный момент нет. Даже не понятно, будет это лайв-экшен или анимация.

Ранее в этом году к Epic Games присоединились три ведущих сотрудника LucasFilm, в том числе вице-президент киностудии по производству Джейсон Макгатлин.