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    Новости

    СМИ: Epic Games хочет снять фильм по Fortnite

    12 октября 2021
    12.10.2021
    624
    0 минут на чтение
    СМИ: Epic Games хочет снять ф

    Как сообщает The Information, Epic Games хочет снять фильм по мотивам Fortnite, который будет частью плана по созданию нового развлекательного подразделения.

    Это отчасти связано с тем, что доходы компании снизились из-за отсутствия возможности дальнейшего расширения на «айфонах» и Android-смартфонах.

    Источники издания отмечают, что картина уже обсуждается внутри. Однако подробностей о проекте на данный момент нет. Даже не понятно, будет это лайв-экшен или анимация.

    Ранее в этом году к Epic Games присоединились три ведущих сотрудника LucasFilm, в том числе вице-президент киностудии по производству Джейсон Макгатлин.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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