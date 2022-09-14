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    Новости

    СМИ: к сиквелу «Джокера» присоединился Джейкоб Лофленд. Он сыграет заключенного Аркхэма

    14 сентября 2022
    14.09.2022
    373
    0 минут на чтение
    СМИ: к сиквелу «Джокера» присоединился Джейкоб Лофленд. Он сыграет заключенного Аркхэма

    К актёрскому составу «Джокера: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux) присоединился Джейкоб Лофленд («Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»). Как пишет The Hollywood Reporter, ему достанется некая ключевая роль заключённого в Аркхэме, соседа Артура Флэка.

    Другие подробности сюжета и персонажей держатся в секрете.

    Пока что известно, что в фильме вновь сыграет Хоакин Феникс, пару ему составит Леди Гага. Плюс, в картине сыграют Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», Грозный Глаз в «Гарри Поттере») и Кэтрин Кинер («Быть Джоном Малковичем», «Прочь»).

    Производство планируют начать в декабре. Тодд Филлипс написал сценарий вместе со Скоттом Сильвером. Филлипс же снова выступит режиссёром.

    Ранее СМИ писали, что в картине будет много музыкальных сцен.

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     Кот-император |  13.07.2022

    Похоже, Леди Гага играет вовсе не Харли Квинн.

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