СМИ: к сиквелу «Джокера» присоединился Джейкоб Лофленд. Он сыграет заключенного Аркхэма

К актёрскому составу «Джокера: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux) присоединился Джейкоб Лофленд («Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»). Как пишет The Hollywood Reporter, ему достанется некая ключевая роль заключённого в Аркхэме, соседа Артура Флэка.

Другие подробности сюжета и персонажей держатся в секрете.

Пока что известно, что в фильме вновь сыграет Хоакин Феникс, пару ему составит Леди Гага. Плюс, в картине сыграют Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», Грозный Глаз в «Гарри Поттере») и Кэтрин Кинер («Быть Джоном Малковичем», «Прочь»).

Производство планируют начать в декабре. Тодд Филлипс написал сценарий вместе со Скоттом Сильвером. Филлипс же снова выступит режиссёром.

Ранее СМИ писали, что в картине будет много музыкальных сцен.