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    Новости

    СМИ: Кэсси Клер сыграет Филиппу Эйльхарт во втором сезоне «Ведьмака»

    16 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    16.03.2021
    1137
    0 минут на чтение
    СМИ: 9

    По данным портала Redanian Intelligence, звезда сериала «Дивный новый мир» Кэсси Клер появится во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix.

    Актрисе досталась роль Филиппы Эйльхарт — чародейки и по совместительству советницы Радовида, которая умеет превращаться в сову.

    Увы, журналисты пока не могут сказать, насколько важен будет этот персонаж в истории второго сезона.

    Продолжение «Ведьмака» выйдет в течение 2021 года — скорее всего, осенью. Помимо него ожидается премьера анимационного фильма про молодого Весемира.

    СМИ: 10

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     Дмитрий Кинский |  09.03.2021

    Кто сыграет героев, пока точно неизвестно.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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