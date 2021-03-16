СМИ: Кэсси Клер сыграет Филиппу Эйльхарт во втором сезоне «Ведьмака»

По данным портала Redanian Intelligence, звезда сериала «Дивный новый мир» Кэсси Клер появится во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix.
Актрисе досталась роль Филиппы Эйльхарт — чародейки и по совместительству советницы Радовида, которая умеет превращаться в сову.
Увы, журналисты пока не могут сказать, насколько важен будет этот персонаж в истории второго сезона.
Продолжение «Ведьмака» выйдет в течение 2021 года — скорее всего, осенью. Помимо него ожидается премьера анимационного фильма про молодого Весемира.
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Дмитрий Кинский | 09.03.2021
Кто сыграет героев, пока точно неизвестно.
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