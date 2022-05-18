СМИ: Netflix нашел актрис на роли Кейры Мец и Маргариты Ло-Антил в новом сезоне «Ведьмака»

По данным авторитетного портала Redanian Intelligence, Рошель Роуз («Смерть в раю») и Сафия Ингар («Лето ракет») присоединились к актерскому составу третьего сезона «Ведьмака».
Первая сыграет Маргариту Ло-Антиль — могущественную чародейку, которая сменила Тиссаю де Врис на посту ректора Аретузы. А второй досталась роль волшебницы Кейры Мец, ставшей членом совета короля Темерии.
Обе актрисы уже задействованы в съемках нового сезона, которые стартовали больше месяца назад.
Сериал вернется на экраны в 2023 году. А в этом стоит ждать его приквел — «Ведьмак: Происхождение».
Рошель Роуз
Сафия Ингар
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