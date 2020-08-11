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    Новости

    СМИ: новый «Трон» с Джаредом Лето снимет режиссер «Льва»

    11 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    11.08.2020
    3030
    0 минут на чтение
    СМИ: новый «Трон» с Джаредом Лето снимет режиссер «Льва»

    Журналисты Deadline со ссылкой на собственные источники рассказали, что постановкой нового «Трона» займется Гарт Дэвис.

    Он наиболее известен по таким фильмам, как «Мария Магдалина» и «Лев», — последний был номинирован на шесть премий «Оскар».

    Издание также подтвердило, что главная роль досталась Джареду Лето. Но подробностей о сюжете ленты на данный момент нет.

    При этом картина не будет прямым продолжением фильма 2010 года, вместо этого она будет развивать франшизу в новом направлении.

    Инсайдеры также сообщают, что Disney пока что не дала «зеленый свет» на полноценное производство третьей части, но все к тому идет.

    «Трон: Наследие» собрал в прокате 400 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов.

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    Но для выхода продолжения должны сойтись некоторые факторы.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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