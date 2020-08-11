СМИ: новый «Трон» с Джаредом Лето снимет режиссер «Льва»

Журналисты Deadline со ссылкой на собственные источники рассказали, что постановкой нового «Трона» займется Гарт Дэвис.

Он наиболее известен по таким фильмам, как «Мария Магдалина» и «Лев», — последний был номинирован на шесть премий «Оскар».

Издание также подтвердило, что главная роль досталась Джареду Лето. Но подробностей о сюжете ленты на данный момент нет.

При этом картина не будет прямым продолжением фильма 2010 года, вместо этого она будет развивать франшизу в новом направлении.

Инсайдеры также сообщают, что Disney пока что не дала «зеленый свет» на полноценное производство третьей части, но все к тому идет.

«Трон: Наследие» собрал в прокате 400 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов.