СМИ: новый «Трон» с Джаредом Лето снимет режиссер «Льва»

Журналисты Deadline со ссылкой на собственные источники рассказали, что постановкой нового «Трона» займется Гарт Дэвис.
Он наиболее известен по таким фильмам, как «Мария Магдалина» и «Лев», — последний был номинирован на шесть премий «Оскар».
Издание также подтвердило, что главная роль досталась Джареду Лето. Но подробностей о сюжете ленты на данный момент нет.
При этом картина не будет прямым продолжением фильма 2010 года, вместо этого она будет развивать франшизу в новом направлении.
Инсайдеры также сообщают, что Disney пока что не дала «зеленый свет» на полноценное производство третьей части, но все к тому идет.
«Трон: Наследие» собрал в прокате 400 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов.
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Но для выхода продолжения должны сойтись некоторые факторы.
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