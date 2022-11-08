СМИ: Шон Леви может поставить фильм по «Звёздным войнам»

По данным Deadline, режиссёр Шон Леви ведёт переговоры о режиссёрском кресле будущего фильма по «Звёздным войнам». Пока что у потенциальной картины нет ни сценариста, ни деталей сюжета, но оно и понятно — постановщик готов заниматься проектом только после того, как закончит с пятым сезоном «Очень странных дел» и третьи «Дэдпулом», где Райан Рейнольдс встретится с Хью Джекманом. А сейчас в постпродакшене находится другой его сериал — экранизация военного романа «Весь невидимый нами свет», где Леви поставил все четыре эпизода.

Lucasfilm не выпускала фильмов по «Звёздным войнам» с 2019-го, и пока что неизвестно, когда и от какого режиссёра выйдет следующая картина. Сейчас компания сконцентрировалась на сериалах.