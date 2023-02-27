СМИ: у Ubisoft в работе 10 игр по Assassin’s Creed

Инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники рассказал, что сейчас у Ubisoft в разработке находится 10 проектов во вселенной Assassin’s Creed.
Компания хочет вернуться к ежегодной модели выпуска новых AC, но теперь с упором на разнообразие — каждая игра будет отличаться.
Также, по словам Хендерсона, Ubisoft решила пойти ва-банк с Assassin’s Creed и «некоторыми другими франшизами».
Вот какие игры находятся в производстве. О некоторых из них ранее уже было известно.
- Assassin’s Creed Mirage (в августе 2023 году) — уже анонсированный спин-офф про Басима из Valhalla;
- Assassin’s Creed Nexus (в сентябре 2023 году) и потенциальная Nexus 2 — VR-игра;
- Assassin’s Creed Codenamed Red (в 2024 году) — RPG в сеттинге Японии от команды «Одиссеи»;
- Project Invictus (в 2025 году) — онлайн-игра по Assassin’s Creed от команды For Honor;
- Assassin’s Creed Codenamed Hexe (в 2026 году) — про Англию от команды «Вальгаллы»;
- Assassin’s Creed Codenamed Jade — мобильный спин-офф серии в сеттинге Китая;
- Project Nebula — игра про Индию, Ацтекскую империю и Средиземноморье от Ubisoft Sofia;
- Project Raid — условно-бесплатная кооперативная игра;
- Project Echoes — экспериментальная игра на базе облачных технологий Ubisoft.
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