СМИ: у Ubisoft в работе 10 игр по Assassin’s Creed

Инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники рассказал, что сейчас у Ubisoft в разработке находится 10 проектов во вселенной Assassin’s Creed.

Компания хочет вернуться к ежегодной модели выпуска новых AC, но теперь с упором на разнообразие — каждая игра будет отличаться.

Также, по словам Хендерсона, Ubisoft решила пойти ва-банк с Assassin’s Creed и «некоторыми другими франшизами».

Вот какие игры находятся в производстве. О некоторых из них ранее уже было известно.