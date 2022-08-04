СМИ: WB Discovery уволит 70% штата разработки HBO Max и объединит сервис с Discovery+

Сразу несколько авторитетных СМИ вроде Variety и The Wrap сообщили, что Warner Bros. Discovery проведет серьезные перестановки, которые затронут HBO Max.

70% штата разработки HBO Max сократят. При этом директор по контенту HBO Кейси Блойс получит более высокую должность;

Некоторые фильмы и сериалы, созданные для HBO Max, уберут из стриминга — вероятно, чтобы списать налоги;

Художественного контента для HBO Max будут делать меньше. Предпочтение отдадут кабельной сети HBO;

Сам HBO Max объединят с онлайн-кинотеатром Discovery+.

Ранее стало известно, что компания отменила уже полностью отснятый сольный фильм о Бэтгерл. Скорее всего, в ближайшее время будет еще больше новостей о закрытии проектов.