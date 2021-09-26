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    Новости

    СМИ: Яни Чжао, Индия Мур и Винсент Риган появятся во втором «Аквамене»

    26 сентября 2021
    26.09.2021
    1285
    1 минута на чтение
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    Портал Murhpy’s Multiverse опубликовал некоторые детали кастинга и сюжета «Аквамена 2: Затерянное королевство».

    Согласно этой информации, актриса Яни Чжао исполнит нового персонажа по имени Стингрей. Пока неизвестно, будет ли Чжао играть злодейку или будет на стороне главных героев, но её героиню создали специально для второго фильма.

    Яни Чжао, Индия Мур и Винсент Риган пополнили актёрский состав продолжения «Аквамена»

    Индия Мур получила роль Каршон, акулы и врага Зеленого Фонаря. По сюжету комиксов тигровая акула обрела разум в результате радиоактивного взрыва, при этом сохранив инстинкты хищника.
    Яни Чжао, Индия Мур и Винсент Риган пополнили актёрский состав продолжения «Аквамена» 1
    Винсент Риган сыграет Атлана, древнего правителя Атлантиды, при котором город погрузился на дно моря. Первоначально роль была сыграна Грэмом Мактавишем, и неизвестно, почему роль он не вернётся к роли. Возможно, из-за его участия в «Доме Дракона».

    Яни Чжао, Индия Мур и Винсент Риган пополнили актёрский состав продолжения «Аквамена» 3
    Рэндалл Парк вернётся в партии доктора Стивена Шина.

    Яни Чжао, Индия Мур и Винсент Риган пополнили актёрский состав продолжения «Аквамена» 2

    В актёрском составе также значатся Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II и Пилу Асбек.

    Съёмки сиквела под руководством Джеймса Вана начались в конце июня. Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, который работал над первой частью. Сам Момоа обещал во втором фильме больше экшена, чем в первом.

    Премьера ожидается 16 декабря 2022 года.

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