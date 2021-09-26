СМИ: Яни Чжао, Индия Мур и Винсент Риган появятся во втором «Аквамене»

Портал Murhpy’s Multiverse опубликовал некоторые детали кастинга и сюжета «Аквамена 2: Затерянное королевство».

Согласно этой информации, актриса Яни Чжао исполнит нового персонажа по имени Стингрей. Пока неизвестно, будет ли Чжао играть злодейку или будет на стороне главных героев, но её героиню создали специально для второго фильма.

Индия Мур получила роль Каршон, акулы и врага Зеленого Фонаря. По сюжету комиксов тигровая акула обрела разум в результате радиоактивного взрыва, при этом сохранив инстинкты хищника.



Винсент Риган сыграет Атлана, древнего правителя Атлантиды, при котором город погрузился на дно моря. Первоначально роль была сыграна Грэмом Мактавишем, и неизвестно, почему роль он не вернётся к роли. Возможно, из-за его участия в «Доме Дракона».



Рэндалл Парк вернётся в партии доктора Стивена Шина.

В актёрском составе также значатся Эмбер Хёрд, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II и Пилу Асбек.

Съёмки сиквела под руководством Джеймса Вана начались в конце июня. Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, который работал над первой частью. Сам Момоа обещал во втором фильме больше экшена, чем в первом.

Премьера ожидается 16 декабря 2022 года.