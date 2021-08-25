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    Новости

    Новая Saints Row, LEGO Star Wars и Death Stranding — что показали на gamescom 2021

    25 августа 2021
    25.08.2021
    196
    2 минуты на чтение
    Черновик 877

    В 20:30 прошла церемония открытия gamescom 2021, в рамках которой нам показали как уже анонсированные игры, так и совершенно новые.

    К примеру, на трансляции представили новую Saints Row, Call of Duty: Vanguard и режиссерскую версию Death Stranding.

    Мы собрали все самые главные ролики с трансляции в этой заметке.

    Запись трансляции

    Nobody Saves The World

    Drinkbox Studios, ответственная за Guacamelee, представила на прешоу трейлер мультиплеера своей новой экшен-RPG с видом сверху — Nobody Saves The World.

    Релиз состоится в начале 2022 года.

    Saints Row

    Церемония открытия gamescom 2021 началась с CGI-трейлера новой Saints Row (без цифры и подзаголовка), в котором герои грабанули каких-то опасных бандитов с крутыми пушками.

    Это перезапуск франшизы и возвращение к корням. Сюжет разворачивается в городе Санто-Илесо. В игре будет кооперативный режим, прокачка транспорта и многое другое.

    Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на всех основных платформах.

    Marvel Midnight Suns

    Также состоялся анонс новый игры Marvel в стиле XCOM (тактическая RPG), разработкой которой занимается Firaxis Games, — Midnight Suns.

    Обещают, что в игре будут совершенно новые супергерои, а не только известные фанатам комиксов.

    Релиз состоится в марте 2022 года. Ее геймплей покажут 1 сентября.

    Call of Duty: Vanguard

    Разработчики Call of Duty: Vanguard показали геймплейный эпизод в Сталинграде с Полиной Петровой, образ которой вдохновлен реальным героем Советского Союза Людмилой Павличенко.

    В нем же можно услышать саундтрек Беара Маккрири, композитора God of War, «Звездного крейсера: Галактика» и «Кловерфилда, 10».

    Halo Infinite

    343 Industries представила кинематографический трейлер мультиплеера Halo Infinite.

    И теперь официально: игра выйдет 8 декабря 2021 года.

    Cult of the Lamb

    Massive Monster и Devolver Digital анонсировали стильную игру под названием Cult Of The Lamb.

    Midnight Fight Express

    Новый трейлер экшена Midnight Fight Express. Игра выйдет летом 2022 года.

    TMNT: Shredder’s Revenge

    Tribute Games показала новый геймплейный трейлер ретро-битэмапа Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

    И да, Эйприл будет играбельным персонажем!

    LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

    Геймплейный трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Релиз состоится весной 2022 года — точной даты пока нет.

    The Outlast Trials

    Ролик с геймплеем кооперативного хоррора The Outlast Trials, который выйдет в 2022 году.

    Jurassic World Evolution 2

    Разработчики Jurassic World Evolution 2 показали геймплей своей игры. Чем конкретно она будет отличаться от первой части, по ролику непонятно.

    Релиз состоится 9 ноября.

    Far Cry 6

    Ubisoft показала сюжетный трейлер Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито, который исполнит роль главного злодея — Антона Кастилло.

    Blood Hunt

    Геймплейный трейлер королевской битвы во вселенной Vampire: The Masquerade под названием Blood Hunt.

    Игра выйдет в раннем доступе 7 сентября.

    Jett: The Far Shore

    Новый взгляд на игру в духе «Интерстеллара», которая выйдет 5 октября на PS4, PS5 и ПК (Epic Games Store).

    Horizon Forbidden West

    Guerilla Games рассказала, что основная часть разработки Horizon Forbidden West завершилась, теперь пришло время полировать игру. Поэтому студия решила перенести выход сиквела на 18 февраля 2022 года.

    Смотрим церемонию открытия gamescom 2021

    Valheim

    Симпатичный анимационный трейлер первого крупного обновление для Valheim — Hearth and Hom.

    Оно выйдет 16 сентября.

    CrossfireX

    У CrossfireX по-прежнему нет даты релиза, зато есть новый бодрый трейлер.

    Sifu

    Зато датой релизой обзавелся файтинг Sifu от студии Sloclap. Игра выйдет 22 февраля 2022 года.

    Death Stranding

    Kojima Productions под конец gamescom 2021 поделилась трейлером режиссерской версии Death Stranding, который смонтировал сам Хидео Кодзима.

    Так, теперь посылки можно будет доставлять с помощью робота-приятеля и специальной катапульты.

    Также разработчики показали новое оружие: футуристический «крюк», с помощью которого можно подтягивать предметы, шокер, оглушающий врагов, и не только.

    А еще у игроков появится возможность перепройти битвы с боссами — это можно будет сделать прямо из хаба.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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