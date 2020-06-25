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    Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077?

    25 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    25.06.2020
    1149
    1 минут на чтение
    Смотрим около 25 минут нового геймплея Cyberpunk 2077 1

    CD Projekt RED провела трансляцию, в рамках которой показала новые трейлер и геймплей Cyberpunk 2077, поделилась свежими подробностями игры и анонсировала аниме.

    Трансляция на русском

    Новый трейлер

    CD Projekt RED объявила, что в 2022 году на Netflix выйдет самостоятельное аниме с новыми персонажами и историей — Cyberpunk: Edgerunners. Его действие развернется в той же вселенной. За производство сериала отвечает студия Trigger, постановкой займется Хироюки Имаиси (режиссер «Промара»), а саундтрек напишет Акира Ямаока.

    Также разработчики продемонстрировали новую механику, с помощью которой можно переживать чужие воспоминания. Она несколько напоминает аналогичную систему из Remember Me.

    Скриншоты

    Концепт-арты

    Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 24 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 23 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 21 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 22Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 20 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 19 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 17 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 18 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 16 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 14 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 15 Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077? 13

    Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на PS4, Xbox One и ПК — релиз перенесли с 17 сентября из-за трудностей разработки на карантине.

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     Дмитрий Кинский |  08.06.2020 |  16 508

    И другие подробности об игре.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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