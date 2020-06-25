Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077?

CD Projekt RED провела трансляцию, в рамках которой показала новые трейлер и геймплей Cyberpunk 2077, поделилась свежими подробностями игры и анонсировала аниме.

Трансляция на русском

Новый трейлер

CD Projekt RED объявила, что в 2022 году на Netflix выйдет самостоятельное аниме с новыми персонажами и историей — Cyberpunk: Edgerunners. Его действие развернется в той же вселенной. За производство сериала отвечает студия Trigger, постановкой займется Хироюки Имаиси (режиссер «Промара»), а саундтрек напишет Акира Ямаока.

Также разработчики продемонстрировали новую механику, с помощью которой можно переживать чужие воспоминания. Она несколько напоминает аналогичную систему из Remember Me.

Скриншоты

Концепт-арты

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на PS4, Xbox One и ПК — релиз перенесли с 17 сентября из-за трудностей разработки на карантине.