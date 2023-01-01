Соавтор сценария «Дюны» напишет экранизацию Gears of War

Соавтор сценариев двух частей «Дюны» Джон Спэйтс напишет экранизацию Gears of War от Netflix.

Кто займется постановкой картины и сыграет в ней главные роли, пока не уточняется.

Студия The Coalition, ответственная за франшизу, отметила, что очень рада работать с Джоном и стриминговым сервисом.

Gears of War хотят адаптировать с 2007 года, а правами за это время владели New Line Cinema и Universal Pictures.

Помимо фильма по Gears of War у Netflix находится в производстве анимационный сериал.