Соавтор сценария «Дюны» напишет экранизацию Gears of War

Соавтор сценариев двух частей «Дюны» Джон Спэйтс напишет экранизацию Gears of War от Netflix.
Кто займется постановкой картины и сыграет в ней главные роли, пока не уточняется.
Студия The Coalition, ответственная за франшизу, отметила, что очень рада работать с Джоном и стриминговым сервисом.
Gears of War хотят адаптировать с 2007 года, а правами за это время владели New Line Cinema и Universal Pictures.
Помимо фильма по Gears of War у Netflix находится в производстве анимационный сериал.
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