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    События «Звездных войн» от автора «Остаться в живых» развернутся после трилогии сиквелов

    25 октября 2022
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    25.10.2022
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    События «Звездных войн» от автора «Остаться в живых» развернутся после трилогии сиквелов

    Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило, что события «Звездных войн», над которыми работает Деймон Линделоф, развернутся после трилогии сиквелов.

    Напомним, прежде сценарист трудился над проектами вроде «Остаться в живых» и «Хранителей» от HBO.

    Это будет самостоятельная картина, которую превратят в полноценную трилогию в случае успеха. И напрямую со «Скайуокером. Восход. она связана не будет — то есть, это не продолжение.

    Помимо Линделофа сценарием занимаются «молодой и подающий надежды» Джастин Бритт-Гибсон («Штамм»), Патрик Соммервиль («Оставленные»), продюсер Lucasfilm Рэйна МакКлендон и создатель «Тернового куста» Энди Гринвальд. Также, возможно, к участию привлекли Дэйва Филони.

    Работа над этим проектам началась этим летом. А его премьера в лучшем случае состоится в 2025 году.

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