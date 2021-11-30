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    «Соколиный глаз» стартовал хуже всех сериалов Marvel

    30 ноября 2021
    30.11.2021
    750
    0 минут на чтение
    «Соколиный глаз» стартовал хуже всех сериалов Marvel

    По данным аналитической компании Samba TV, первый эпизод «Соколиного глаза» за 5 дней в Disney+ посмотрели 1,5 миллиона пользователей, а второй чуть меньше — 1.3 миллиона.

    Сериал заметно уступает «Локи», который за аналогичный промежуток времени оценили 2,5 миллиона зрителей.

    Показатели «ВандыВижна» и «Сокола и Зимнего солдата» тоже оказались выше — 1,6 и 1,8 миллиона пользователей соответственно.

    У «Соколиного глаза» смешанные отзывы от критиков и зрителей. На сайте Metacritic у сериала сейчас 65 баллов из 100 возможных.

    Напомним, на Disney+ подписано чуть больше 118 миллионов пользователей, треть которых приходится на Северную Америку.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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