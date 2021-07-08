Sony экранизирует супергеройский откровенный хоррор-комикс «Фауст»

По данным Deadline, Sony Pictures TV приобрела права на экранизацию супергеройского хоррор-комикса «Фауст». Компания планирует превратить его в анимационный сериал под руководством сценариста и режиссёра Мэтта Пиццоло (известен по комиксам Calexit и Godkiller).

«Фауст» стартовал в 1987 году, над ним работали сценарист Дэвид Куинн и художник Тим Виджил. Серию в течение 25 лет выпускали американские издательства Northstar Comics, Caliber Comics и Avatar Press. Всего вышло 15 номеров.

В центре сюжета — проклятый вигиланте Джон Джасперс, который продал свою душу в обмен на суперспособности. Он желает дать бой Мефистофелю, чтобы освободить свою возлюбленную доктора Джейд Декамп и вернуть душу.

Создатели комикса выступят консультирующими продюсерами. А исполнительным продюсером назначена компания Black Mask Entertainment.

«Фауст» описывается как супергеройская реконструкция наряду с «Хранителями», «Возвращением Тёмного рыцаря» и «Вороном» — но только очень кровавая, провокативная, антихристианская и порнографическая. Первый выпуск разошёлся тиражом в 100 тысяч копий, последующие — примерно в 50 тысяч.

В 2000-м вышла испанская экранизация серии Faust: Love of the Damned от режиссёра Брайана Юзны.