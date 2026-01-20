Советник Трампа попросил Уильяма Шетнера спасти «Звёздный путь» от «повесточки». Вот что он ответил

Новый сериал «Академия Звёздного флота» встретили в соцсетях критикой — за сценарии, за постановку, а некоторые — за то, что в нём якобы можно увидеть «актуальную повестку». Среди них — советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер. В комментарии в соцсети Х к сцене из фильма он заявил:
Стивен Миллер
Трагично. Но ещё не поздно для Paramount спасти франшизу. Этап 1: помиритесь с Уильямом Шетнером и дайте ему полный творческий контроль.
Сцена, о которой шла речь
Но 94-летний актёр Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в оригинальном «Звёздном пути», не повёлся на провокацию. Он отшутился, дав понять, что сам ничего ужасного в сцене не видит:
Уильям Шетнер
Тот факт, что к 32 веку до сих пор не излечили дальнозоркость — чудовищное упущение сценаристов. А ещё Paramount+ нужно прибавить бюджета, потому что я уверен, что в такой надёжной организации как Звёздный флот далёкого будущего могут себе позволить больше чем одни очки для этой дальнозоркой команды на мостике.
Вы же про это, да?
