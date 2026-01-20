Советник Трампа попросил Уильяма Шетнера спасти «Звёздный путь» от «повесточки». Вот что он ответил

Тот факт, что к 32 веку до сих пор не излечили дальнозоркость — чудовищное упущение сценаристов. А ещё Paramount+ нужно прибавить бюджета, потому что я уверен, что в такой надёжной организации как Звёздный флот далёкого будущего могут себе позволить больше чем одни очки для этой дальнозоркой команды на мостике. Вы же про это, да?