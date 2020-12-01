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    Новости

    Создатель «Чёрного зеркала» снимет для Netflix псевдодокументалку про 2020-й

    1 декабря 2020
    Кот-император
    01.12.2020
    703
    0 минут на чтение

    Создатель сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер готовит для Netflix новый проект — псевдодокументалку про события 2020 года. У шоураннера большой опыт описания антиутопий и обличения человеческих пороков, так что идея выглядит вполне закономерным решением.

    Брукер позвал нескольких видных актёров, чьи имена не раскрываются. Правда, Хью Грант, кажется, сболтнул лишнего в интервью The Guardian — звезда «Джентльменов» и «Агентов А.Н.К.Л.» исполнит одну из ролей. Грант описывает персонажа как «отталкивающего историка в парике».

    Ранее в этом году Брукер выпустил 45-минутную передачу Charlie Brooker’s Antiviral Wipe для BBC Two, посвящённую тому, как СМИ освещают новости о коронавирусе и как люди на них реагируют.

    Пятый сезон, состоящий из трёх эпизодов, вышел летом 2019 года. А перед этим Netflix выпустил интерактивный эпизод «Бандерснетч», в котором зрители могли выбирать действия главного героя.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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