Создатель «Чёрного зеркала» снимет для Netflix псевдодокументалку про 2020-й

Создатель сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер готовит для Netflix новый проект — псевдодокументалку про события 2020 года. У шоураннера большой опыт описания антиутопий и обличения человеческих пороков, так что идея выглядит вполне закономерным решением.
Брукер позвал нескольких видных актёров, чьи имена не раскрываются. Правда, Хью Грант, кажется, сболтнул лишнего в интервью The Guardian — звезда «Джентльменов» и «Агентов А.Н.К.Л.» исполнит одну из ролей. Грант описывает персонажа как «отталкивающего историка в парике».
Ранее в этом году Брукер выпустил 45-минутную передачу Charlie Brooker’s Antiviral Wipe для BBC Two, посвящённую тому, как СМИ освещают новости о коронавирусе и как люди на них реагируют.
Пятый сезон, состоящий из трёх эпизодов, вышел летом 2019 года. А перед этим Netflix выпустил интерактивный эпизод «Бандерснетч», в котором зрители могли выбирать действия главного героя.
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Создатели сериала сделали нечто невероятное: совместили медиумы телесериала и игры, предугадали ваши реакции и сломали все четвёртые стены.
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Чарли Брукер больше не обличает технологии — он рассказывает о самих людях. Это многим не понравилось — но разве это плохо?
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