Создатели «Легенды о Кубо» и «Коралины» снимают неонуар

Анимационная студия Laika, известная по стоп-моушн мультфильмам «Коралина» и «Легенда о Кубо», анонсировала новый проект.

Это снова будет кукольный мультфильм, но на этот раз, по всей видимости, ориентированный на более взрослую аудиторию. Сценарий пишет Биллом Дюбюк, автор сериала «Озарк» и сценарист «Судьи» и «Расплаты». Режиссёром выступает Трэвис Найт («Легенда о Кубо», «Бамблби»).

Фильм с рабочим названием «Ночной садовник» основан на оригинальной идее Дюбюка и описывается как мрачная неонуарная сказка о молодом человеке, что пережил некую трагедию. Действие развернётся где-то в дикой местности Миссури. Авторы говорят, что ключевыми темами картины станут жертвенность, вера в себя и месть. Laika сразу поделилась и артом к фильму.

Сейчас студия занимается производством фильма Wildwood по одноимённому детскому фэнтезийному роману Колина Мэлоу.