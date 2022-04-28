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    Новости

    Создатели «Легенды о Кубо» и «Коралины» снимают неонуар

    28 апреля 2022
    28.04.2022
    701
    0 минут на чтение
    Создатели «Легенды о Кубо» и «Коралины» снимают неонуар

    Анимационная студия Laika, известная по стоп-моушн мультфильмам «Коралина» и «Легенда о Кубо», анонсировала новый проект.

    Это снова будет кукольный мультфильм, но на этот раз, по всей видимости, ориентированный на более взрослую аудиторию. Сценарий пишет Биллом Дюбюк, автор сериала «Озарк» и сценарист «Судьи» и «Расплаты». Режиссёром выступает Трэвис Найт («Легенда о Кубо», «Бамблби»).

    Фильм с рабочим названием «Ночной садовник» основан на оригинальной идее Дюбюка и описывается как мрачная неонуарная сказка о молодом человеке, что пережил некую трагедию. Действие развернётся где-то в дикой местности Миссури. Авторы говорят, что ключевыми темами картины станут жертвенность, вера в себя и месть. Laika сразу поделилась и артом к фильму.

    Сейчас студия занимается производством фильма Wildwood по одноимённому детскому фэнтезийному роману Колина Мэлоу.

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