Создатели мира Dragonlance отозвали иск против Wizard of the Coast. Маргарет Уэйс призвала ждать новостей

Помните, в октябре мы рассказывали, что создатели вселенной «Сага о Копье» Маргарейт Уэйс и Трейси Хикмен подали в суд на компанию Wizard of the Coast? Писатели требовали у издателя 10 миллионов долларов из-за нарушений условия контракта — якобы тот решил отменить проект и потому перестал одобрять черновики новой трилогии.

Что ж, теперь СМИ пишут, что фантасты добровольно отзывают заявление — судя по всему, сторонам удалось договориться (ссылка на документ). Никаких судебных разбирательств и встречных исков не было.

Пока что никаких подробностей нет, но вместе с тем Уэйс в твиттере опубликовала вполне оптимистичное заявление:

I know some of you have seen that our lawsuit against WoTC was dismissed. I can't say anything yet, but watch for exciting news in the weeks to come! And thank you so much for your support! — Margaret Weis (@WeisMargaret) December 19, 2020

Знаю, некоторые из вас видели, что мы отозвать иск против WotC. Ничего не могу сказать, но обещаю больше новостей на неделе. Спасибо за поддержку!

Портал ComicBook вспоминает, что буквально несколько дней назад прошла сессия вопросов и ответов с актёром Джо Манганьелло, большим поклонником Dungeons & Dragons. И там в ходе одного из ответов он рассказал (18:30), что у него уже есть характеристики драконидов (draconians) — существ из мира «Саги о Копье» — для пятой редакции D&D. Неужто всё вместе — всё-таки намёк на выход книги?