Создатели мира Dragonlance отозвали иск против Wizard of the Coast. Маргарет Уэйс призвала ждать новостей

Помните, в октябре мы рассказывали, что создатели вселенной «Сага о Копье» Маргарейт Уэйс и Трейси Хикмен подали в суд на компанию Wizard of the Coast? Писатели требовали у издателя 10 миллионов долларов из-за нарушений условия контракта — якобы тот решил отменить проект и потому перестал одобрять черновики новой трилогии.

Что ж, теперь СМИ пишут, что фантасты добровольно отзывают заявление — судя по всему, сторонам удалось договориться (ссылка на документ). Никаких судебных разбирательств и встречных исков не было.

Пока что никаких подробностей нет, но вместе с тем Уэйс в твиттере опубликовала вполне оптимистичное заявление:

I know some of you have seen that our lawsuit against WoTC was dismissed. I can't say anything yet, but watch for exciting news in the weeks to come! And thank you so much for your support!

— Margaret Weis (@WeisMargaret) December 19, 2020