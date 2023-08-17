Стартовал одиннадцатый сезон литературной фантастической премии «Новые горизонты»

Организаторы литературной премии «Новые горизонты», которые только недавно объявили победителя десятого сезона, уже открывают одиннадцатый сезон. И вместе с ним рассказали об изменениях в регламенте.

Кто вошёл в жюри?

Председатель: Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир»

Вадим Нестеров, писатель, журналист и литературный критик

Константин Мильчин, критик

Максим Мамлыга, книжный обозреватель (журнал «Правила жизни», магазин «Подписные издания») и главный редактор медиа «Билли»

Александр Лукашин, критик, деятель фэндома, автор «Энциклопедии фантастики», создатель сайта «Экстелопедия НФ и фэнтези»

Алексей Сальников, писатель, лауреат премии «Новые Горизонты» за роман «Оккультрегер»

Коллективные номинаторы

В этом сезоне две площадки выступают в качестве коллективных номинаторов.

На площадке «Литрес Самиздат» прошёл конкурс, чтобы определить лучшую книгу-номинанта. Победителем стал Владимир Чернявский с произведением «Телефонист» — он выиграл среди 441 заявки.

На площадке Rideró отбор прошёл в 3 этапа. На первом этапе отобрали около 300 произведений, до шорт-листа дошли только четыре. На премию отправляется роман Кирилла Куталова Ovum.

Международная номинация

Ещё одна новация сезона — появление международной номинации. В ней будут рассматриваться современные произведения фантастического жанра зарубежных авторов, переведенные на русский язык. Выбирать лучшее произведение в этой номинации будут читатели LiveLib.

Фантастическая литературная премия «Новые Горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

Победителями и номинантами премии становились такие писатели, как Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Рагим Джафаров, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Андрей Лях, Алексей Сальников, Виктор Пелевин, Владимир Покровский и многие другие.