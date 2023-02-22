Стартовал предзаказ артбука «Черная Пантера. Многоликая Ваканда»

Площадка CrowdRepublic совместно с издательством «Лев» открыли предзаказ на издание артбука-энциклопедии про Чёрную Пантеру — персонажа комиксов и киновселенной Marvel. «Многоликая Ваканда» покажет эволюцию супергероя, начиная с его дебюта в «Фантастической Четверке» Стэна Ли и Джека Кирби, первого появления в команде Мстителей и заканчивая его статусом звезды сольных серий.
Чем круто?
- Масса экшен-иллюстраций за всю эпоху существования Пантеры;
- Сам Т’Чалла, его верные соратники и его самые яростные противники;
- Коллекция обложек и разворотов;
- Полное описание персонажа и Ваканды;
- Фантастические иллюстрации от таких художников как Джон Бусима, Рич Баклер, Джон Бирн, Марк Тексейра и Джон Ромита-младший!
В рамках кампании можно предзаказать другие артбуки-энциклопедии, которые выпускало издательство «Лев»: «Секретные файлы Ваканды», «Искусство Адама Куберта» и «История комиксов Marvel».
Доставка ожидается в марте. Сейчас доступны «ранние пташки» со сниженной ценой.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Специализированная краудфандинговая площадка для настольных игр, комиксов и книг
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Залёт в Чертаново»Выбор недвижимости с учётом возможного инопланетного вторжения.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.