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    Новости

    Стартовал предзаказ артбука «Черная Пантера. Многоликая Ваканда»

    22 февраля 2023
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    22.02.2023
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    0 минут на чтение
    Летиша Райт: «Черной пантере 3» быть

    Площадка CrowdRepublic совместно с издательством «Лев» открыли предзаказ на издание артбука-энциклопедии про Чёрную Пантеру — персонажа комиксов и киновселенной Marvel. «Многоликая Ваканда» покажет эволюцию супергероя, начиная с его дебюта в «Фантастической Четверке» Стэна Ли и Джека Кирби, первого появления в команде Мстителей и заканчивая его статусом звезды сольных серий.

    Чем круто?

    • Масса экшен-иллюстраций за всю эпоху существования Пантеры;
    • Сам Т’Чалла, его верные соратники и его самые яростные противники;
    • Коллекция обложек и разворотов;
    • Полное описание персонажа и Ваканды;
    • Фантастические иллюстрации от таких художников как Джон Бусима, Рич Баклер, Джон Бирн, Марк Тексейра и Джон Ромита-младший!
    Стартовал предзаказ артбука «Черная Пантера. Многоликая Ваканда»

    В рамках кампании можно предзаказать другие артбуки-энциклопедии, которые выпускало издательство «Лев»: «Секретные файлы Ваканды», «Искусство Адама Куберта» и «История комиксов Marvel».

    Доставка ожидается в марте. Сейчас доступны «ранние пташки» со сниженной ценой.

    Стартовал предзаказ артбука «Черная Пантера. Многоликая Ваканда» 1 Стартовал предзаказ артбука «Черная Пантера. Многоликая Ваканда» 2

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