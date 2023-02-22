Стартовал предзаказ артбука «Черная Пантера. Многоликая Ваканда»

Площадка CrowdRepublic совместно с издательством «Лев» открыли предзаказ на издание артбука-энциклопедии про Чёрную Пантеру — персонажа комиксов и киновселенной Marvel. «Многоликая Ваканда» покажет эволюцию супергероя, начиная с его дебюта в «Фантастической Четверке» Стэна Ли и Джека Кирби, первого появления в команде Мстителей и заканчивая его статусом звезды сольных серий.

Чем круто?

Масса экшен-иллюстраций за всю эпоху существования Пантеры;

Сам Т’Чалла, его верные соратники и его самые яростные противники;

Коллекция обложек и разворотов;

Полное описание персонажа и Ваканды;

Фантастические иллюстрации от таких художников как Джон Бусима, Рич Баклер, Джон Бирн, Марк Тексейра и Джон Ромита-младший!

В рамках кампании можно предзаказать другие артбуки-энциклопедии, которые выпускало издательство «Лев»: «Секретные файлы Ваканды», «Искусство Адама Куберта» и «История комиксов Marvel».

Доставка ожидается в марте. Сейчас доступны «ранние пташки» со сниженной ценой.