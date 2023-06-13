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    Новости

    Стартовал предзаказ художественных книг по «Ужасу Аркхэма»

    13 июня 2023
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    13.06.2023
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    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ художественных книг по «Ужасу Аркхэма»

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ книг из серии «Ужас Аркхэма» (Arkham Horror), которые развивают вселенную этих настолок, основанную на мифах и историях Говарда Лавкрафта. У нескольких писателей-фантастов получились увлекательные сюжеты со знакомыми персонажами в жанре лавкрафтианского хоррора и в антураже «ревущих двадцатых».

    Кто-то из авторов подражает стилю Лавкрафта, кто-то придерживается более современной манеры письма, — но вне зависимости от этого, все книги из серии «Ужас Аркхэма» погружают читателя в свою вселенную, тревожащую и опасную.

    В предзаказе четыре книги:

    • Mask of Silver. Мир немого кинематографа — тревожный и будоражащий — становится смертельно опасным, когда съёмки фильма происходят в Аркхэме.
    • In the Coils of the Labyrinth. Обитатели Аркхэма даже во снах не могут найти покой — потому что противоестественный ужас найдёт лазейку, как проникнуть в нашу реальность. И горе тому, через чей сон он соберётся это сделать…
    • Litany of Dreams. Детективное расследование, которое оборачивается борьбой против коварного заговора, созданного ради возрождения древнего ужаса.
    • The Devourer Below («Пожиратель глубин»). Леденящая душу антология, в которой город Аркхэм погружается в пучину потустороннего ужаса.

     

    Сборник «Пожиратель глубин» уже вышел и в продаже. Но если книгу приобрести в рамках предзаказа с другими историями, то он обойдётся на 20% дешевле.

    Можно заказать артбук «Мир игры „Ужас Аркхэма“» и ранее изданные книги-игры. Отправка планируется с августа по январь.

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