Стартовал предзаказ художественных книг по «Ужасу Аркхэма»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ книг из серии «Ужас Аркхэма» (Arkham Horror), которые развивают вселенную этих настолок, основанную на мифах и историях Говарда Лавкрафта. У нескольких писателей-фантастов получились увлекательные сюжеты со знакомыми персонажами в жанре лавкрафтианского хоррора и в антураже «ревущих двадцатых».

Кто-то из авторов подражает стилю Лавкрафта, кто-то придерживается более современной манеры письма, — но вне зависимости от этого, все книги из серии «Ужас Аркхэма» погружают читателя в свою вселенную, тревожащую и опасную.

В предзаказе четыре книги:

Mask of Silver. Мир немого кинематографа — тревожный и будоражащий — становится смертельно опасным, когда съёмки фильма происходят в Аркхэме.

In the Coils of the Labyrinth. Обитатели Аркхэма даже во снах не могут найти покой — потому что противоестественный ужас найдёт лазейку, как проникнуть в нашу реальность. И горе тому, через чей сон он соберётся это сделать…

Litany of Dreams. Детективное расследование, которое оборачивается борьбой против коварного заговора, созданного ради возрождения древнего ужаса.

The Devourer Below («Пожиратель глубин»). Леденящая душу антология, в которой город Аркхэм погружается в пучину потустороннего ужаса.

Сборник «Пожиратель глубин» уже вышел и в продаже. Но если книгу приобрести в рамках предзаказа с другими историями, то он обойдётся на 20% дешевле.

Можно заказать артбук «Мир игры „Ужас Аркхэма“» и ранее изданные книги-игры. Отправка планируется с августа по январь.