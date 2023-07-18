Стартовал предзаказ комикса в жанре мифологического фэнтези «Привратники»

У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ «Привратников» — авторского комикса от художницы Габи в жанре мифологического фэнтези. В 2022-м издательство «Альпака» уже выпускало первый том, а теперь к выходу готовится второй. Причём в рамках кампании первый том тоже можно приобрести.

Первый том рассказывал об изгнаннице Кей, которая когда-то и сама была ангелом, а теперь стала привратницей. Однажды она встречает такого же изгнанника, как и она сама. Пытаясь помочь новому знакомому восстановить память, девушка узнаёт много странных вещей, всё сильнее увязая в опасной игре. Во втором томе Кей и остальные привратники продолжают искать ответы о происхождении их нового друга Раина. Прошлое девушки все ещё даёт о себе знать, но сейчас не об этом стоит волноваться. Ведь завеса интриг и чужих тайн, что Кей приоткрыла, грозит её друзьям большой опасностью.

Во второй том вошли девять глав, блок с концептами персонажей, заметки по вселенной и материал с интересными фактами. Объём — 272 страницы.

Особенности предзаказа

есть лимитированные обложки;

можно заказать оба тома;

доступны «ранние пташки» для самых быстрых;

среди наград есть красивый мерч (стикеры и акриловая фигурка);

доставка в сентябре.

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