Стартовал предзаказ масштабной настолки Roll Player Adventures — нелинейного приключения с RPG-элементами

На CrowdRepublic стартовал предзаказ большой коопертивной фэнтезийной настолки «Roll Player Adventures: Приключения в Улосе».

Игрокам (от 1 до 4 человек) предстоит поучаствовать в огромном приключении (500+ страниц в 12 книгах) с непредсказуемым сюжетом в рамках единой кампании. Игра представляет собой сочетание книги-игры, испытаний-головоломок на кубиках, элементов RPG и механик «наследия» (без порчи компонентов).

Что скрывается за происходящим и как это может повлиять на существование целого мира — предстоит выяснить тем, кто осмелится отправиться в это непростое, но увлекательное приключение!

В рамках предзаказа участники CrowdRepublic могут приобрести игру дешевле (9 590 рублей и 8 990 рублей для «ранних пташек», акция будет действовать сутки). А с 31 октября откроется рассрочка в двух частях.

В кампании также доступны протекторы и сверхцели (набор открыток). Все участники получат удобный органайзер.

Отправка запланирована на февраль 2023-го.