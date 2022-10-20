Стартовал предзаказ «Напитков Подземелья» — книги с рецептами фэнтези-коктейлей (18+)

На CrowdRepublic стартовал предзаказ ещё одной книги рецептов — но на этот раз речь идёт о фэнтезийной коктейльной карте, которая посвящена знаменитой Dungeons & Dragons (18+).
Её придумали и написали Джефф Олдрич и Джон Тейлор — авторы популярного подкаста System Mastery.
Ролевые игры обладают удивительной способностью объединять людей: то, что компания взрослых людей, часто неспособных найти время для дружеской встречи, собирается за одним столом — уже своего рода магия. Но что может сделать эти встречи еще более волшебными? Конечно, тематические напитки.
Чем интересно?
- 70 рецептов коктейлей и пуншей
- Рецепты поделены по типам персонажей и навыками — их запросто можно вписать в игре
- Масса юмористических комментариев с отсылками к D&D
Развороты
Отправка в ноябре. Есть 50 «ранних пташек» по цене в 720 рублей.
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