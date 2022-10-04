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    Стартовал предзаказ переиздания ромфанта Анастасии Гор «Ковен озера Шамплейн»

    4 октября 2022
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    04.10.2022
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    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ переиздания ромфанта Анастасии Гор «Ковен озера Шамплейн»

    CrowdRepublic и fanzon открывают предзаказ переиздания романтической фантастики Анастасии Гор — трилогии «Ковен озера Шамплейн». Романы планируют выпустить в коллекционном издании под одной обложкой.

    О чём книги?

    Одри Дефо родилась для того, чтобы возглавить древний ковен ведьм, но его уничтожил ее одержимый брат-близнец. Из-за этого молодой Верховной пришлось пуститься в бега. Спустя годы она оказывается проездом в Новом Орлеане и случайно крадет кошелек у детектива полиции Коула Гастингса, который обладает даром видеть истинный облик сверхъестественных существ. Так Коул понимает, что перед ним не обычная воровка, а ведьма, которая как раз нужна ему для расследования серии ритуальных убийств…

    Добро пожаловать в город Бёрлингтон — сердце штата Вермонт, окруженное кленовыми лесами и таинственным озером Шамплейн!

    Особенности переиздания

    • все три романа в одном томе;
    • иллюстрации от художницы Типичная Elle: восемь цветных рисунков, восемь скетчей и рисунки особняка на разворотах;
    • четыре новых рассказа: об Одри с Коулом, Гидеоне, Ферн, Морган и Диего.

    Характеристики издания:

    • Формат книги — 170х240 мм,
    • Объем книги — 1 152 страниц,
    • Бумага на блоке — офсет 70 г/м2,
    • Бумага на иллюстрациях — мелованная матовая 130 г/м2,
    • Обложка крафтовое, ребристое покрытие и 2 фольги: черная и золотая

    В рамках предзаказа можно добавить книги других российских авторов. За разблокировку сверхцелей участники получат брелок и открытку.

    Отправка планируется в ноябре.

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