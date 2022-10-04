Стартовал предзаказ переиздания ромфанта Анастасии Гор «Ковен озера Шамплейн»

CrowdRepublic и fanzon открывают предзаказ переиздания романтической фантастики Анастасии Гор — трилогии «Ковен озера Шамплейн». Романы планируют выпустить в коллекционном издании под одной обложкой.

О чём книги?

Одри Дефо родилась для того, чтобы возглавить древний ковен ведьм, но его уничтожил ее одержимый брат-близнец. Из-за этого молодой Верховной пришлось пуститься в бега. Спустя годы она оказывается проездом в Новом Орлеане и случайно крадет кошелек у детектива полиции Коула Гастингса, который обладает даром видеть истинный облик сверхъестественных существ. Так Коул понимает, что перед ним не обычная воровка, а ведьма, которая как раз нужна ему для расследования серии ритуальных убийств…

Добро пожаловать в город Бёрлингтон — сердце штата Вермонт, окруженное кленовыми лесами и таинственным озером Шамплейн!

Особенности переиздания

все три романа в одном томе;

иллюстрации от художницы Типичная Elle: восемь цветных рисунков, восемь скетчей и рисунки особняка на разворотах;

четыре новых рассказа: об Одри с Коулом, Гидеоне, Ферн, Морган и Диего.

Характеристики издания:

Формат книги — 170х240 мм,

Объем книги — 1 152 страниц,

Бумага на блоке — офсет 70 г/м2,

Бумага на иллюстрациях — мелованная матовая 130 г/м2,

Обложка крафтовое, ребристое покрытие и 2 фольги: черная и золотая

В рамках предзаказа можно добавить книги других российских авторов. За разблокировку сверхцелей участники получат брелок и открытку.

Отправка планируется в ноябре.