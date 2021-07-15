Steam выпустит в этом году свою портативную консоль — Steam Deck

Valve неожиданно анонсировала собственную портативную консоль под названием Steam Deck, которая будет поддерживать все игры из библиотеки Steam.

В ней будет установлен гибридный процессор, которая компания разработала совместно с AMD, взяв за основу Zen 2 на архитектуре RDNA 2.

Также устройство может похвастаться 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешение 1280х800 и тактовой частотой 60 Гц.

Консоль будет использовать новую версию SteamOS, которая включает в себя все функции платформы: магазин, сообщество, чат, облачные сохранения, Remote Play и так далее.

Поставляться Steam Deck будет в трех комплектациях: с 64 ГБ памяти, 256 ГБ и 512 ГБ — за 399, 529 и 649 долларов соответственно.

Консоль появится в продаже в декабре этого года, но пока только в в США, Канаде, ЕС и Великобритании. Список регионов пополнится в 2022-м.

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