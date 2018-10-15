Британская The Sunday Times опубликовала небольшие выдержки из новой книги Стивена Хокинга «Короткие ответы на серьезные вопросы», над которой он работал незадолго до своей смерти. В этих отрывках Хокинг рассказал, что одной из угроз для человечества в будущем может стать раса «суперлюдей».

Учёный полагал, что более богатые люди смогут улучшать свою ДНК, память, интеллект, иммунитет и увеличивать продолжительность жизни. Это, в конце концов, приведёт к тому, что общество либо поделится на касты, либо слабая его часть просто вымрет.

Также Хокинг отметил, что, возможно, этому будут препятствовать какие-то новые законы, но некоторые люди не смогут побороть искушение сделать свою жизнь лучше.

В прошлом году на эту тему мы беседовали с научным журналистом и автором научно-популярных книг Асей Казанцевой, и её прогноз оказался более радужным, чем у Хокинга.

Гены, конечно, важны для красоты, интеллекта и так далее, но генами не определяется всё. Да, они дают начальную норму реакции, а дальше всё зависит от того, как вы питались в детстве, как вас воспитывали, какие книжки читали. Развитие ребёнка — это скорее вопрос не денег, а родительского разума и внимания. Я не думаю, что будет какой-то принципиальный разрыв между богатыми и бедными. Даже если он на какой-то период возникнет, то стоит вспомнить, что любая активно применяющаяся технология стремительно дешевеет. Точно так же, как дешевели компьютеры, телефоны и так далее. У нас будет максимум 10-15 лет, в течение которых лучшие дети будут рождаться у богатых. Позже технология станет массовой, и лучшие дети будут рождаться уже у среднего класса, а потом и у всего человечества. Ася Казанцева