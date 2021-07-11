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    Стивен Кинг выбрал худший фильм ужасов

    11 июля 2021
    11.07.2021
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    1 минута на чтение
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    Король ужасов писатель Стивен Кинг поделился, какой фильм ужасов в истории киноиндустрии он считает худшим. По его мнению, это лента под названием «Кровавый пир» 1963 года. Режиссёром фильма был Гершел Гордон Льюис, а продюсером — Дэвид Ф. Фридман. Некоторые критики считают фильм одним из первых фильмов в жанре gore.

    По сюжету поставщик экзотических продуктов Фуад Рамзес сходит с ума и начинает считать себя верховным жрецом культа богини Иштар. Он решает воскресить богиню, следуя древним обрядам, но для этого ему нужны части тела женщин. Ради исполнения задуманного он совершает зверские убийства.

    Какой самый худший фильм ужасов, которые вы смотрели? Для меня это «Кровавый пир»

     

    Фильм имел небольшой бюджет в 24, 5 тысяч долларов и собрал в прокате около 6,5 миллиона долларов. Variety назвал ленту «совершенно неуместной попыткой шокировать», которая была «оскорблением даже самой незрелой и похотливой публики», с «бессмысленным» сценарием и «дилетантской» игрой.

    Фильмы Фридмана «Две тысячи маньяков!» и «Раскрась меня кроваво-красным» завершили так называемую «Кровавую трилогию», начавшуюся с «Кровавым пиром». Все эти фильмы отличает обилие крови и легкий эротизм. После этого Фридман отошёл от «кровавой» темы из-за распространения подобных фильмов ужасов.

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    Подробности картины держатся в секрете, но, похоже, она будет приквелом к фильму 2019 года.

     

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