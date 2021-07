Стивен Кинг выбрал худший фильм ужасов

Король ужасов писатель Стивен Кинг поделился, какой фильм ужасов в истории киноиндустрии он считает худшим. По его мнению, это лента под названием «Кровавый пир» 1963 года. Режиссёром фильма был Гершел Гордон Льюис, а продюсером — Дэвид Ф. Фридман. Некоторые критики считают фильм одним из первых фильмов в жанре gore.

По сюжету поставщик экзотических продуктов Фуад Рамзес сходит с ума и начинает считать себя верховным жрецом культа богини Иштар. Он решает воскресить богиню, следуя древним обрядам, но для этого ему нужны части тела женщин. Ради исполнения задуманного он совершает зверские убийства.

What is the worst horror movie you ever saw? For me, BLOOD FEAST.

— Stephen King (@StephenKing) June 29, 2021