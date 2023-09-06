Стратегия Dune: Spice Wars выйдет из раннего доступа 14 сентября

Стратегия в реальном времени Dune: Spice Wars от авторов Northgard спустя полтора года покинула ранний доступ. К релизной версии разработчики добавили шестую фракцию: Дом Эказ.

Сами авторы называют игру сплавом 4X и RTS: ей присущи ключевые механики исследования, захвата территорий, экономического и политического роста, но основная механика строится вокруг типичной RTS (пусть с более медленным темпом).

В числе других особенностей: соло-игра, мультиплеерные карты, шесть фракций, четыре условия победы, адаптация основных конфликтов и событий книг, процедурная генерация карт, а также режим Завоевания. Почти обо всём написано в FAQ, который посвящён полноценному релизу.

Фракций шесть: Дом Атрейдес, Дом Харконнен, Дом Коррино, Дом Эказ, контрабандисты и фримены. Дома Ордос нет.

Скриншоты

Полноценный релиз — 14 сентября.