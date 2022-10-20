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    «Существует три уровня»: трейлер научно-фантастического триллера «Петрополис»

    20 октября 2022
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    20.10.2022
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    В сети появился полноценный трейлер российского научно-фантастического триллера «Петрополис», который рассказывает то ли о неожиданном первом контакте, то ли о сумасшествии учёного, занимающимся исследованием внеземной жизни.

    Фильм рассказывает об учёном Владимире Огневе, который живёт и учится в США. Сразу после защиты диссертации ему поступает предложение от специального отдела ООН: изучить чисто гипотетический сценарий о контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Как отреагирует общество, если узнает, что пришельцы уже много лет находятся в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется.

    Судя по трейлеру, обрушившаяся информация сильно сбивает его с толку — настолько, что приходится сомневаться в собственном рассудке.

    Главные роли исполнили Антон Шагин и Юлия Снигирь. Фильм поставил Валерий Фокин по сценарию Кирилла Фокина.

    В российских кинотеатрах с 27 октября.

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