«Существует три уровня»: трейлер научно-фантастического триллера «Петрополис»

В сети появился полноценный трейлер российского научно-фантастического триллера «Петрополис», который рассказывает то ли о неожиданном первом контакте, то ли о сумасшествии учёного, занимающимся исследованием внеземной жизни.

Фильм рассказывает об учёном Владимире Огневе, который живёт и учится в США. Сразу после защиты диссертации ему поступает предложение от специального отдела ООН: изучить чисто гипотетический сценарий о контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Как отреагирует общество, если узнает, что пришельцы уже много лет находятся в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется.

Судя по трейлеру, обрушившаяся информация сильно сбивает его с толку — настолько, что приходится сомневаться в собственном рассудке.

Главные роли исполнили Антон Шагин и Юлия Снигирь. Фильм поставил Валерий Фокин по сценарию Кирилла Фокина.

В российских кинотеатрах с 27 октября.