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    Новости

    Съёмки новой адаптации «Кладбища домашних животных» начнутся в августе

    24 июня 2021
    24.06.2021
    846
    1 минута на чтение
    Съёмки новой адаптации «Кладбища домашних животных» начнутся в августе

    Студия Paramount продолжает подготовку к съёмкам нового фильма по ужасам Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Deadline пишет, что актёр Джексон Уайт («Миссис Флэтчер», грядущий Ambulance от Майкла Бэя) воплотит Джада Крэндалла, одного из персонажей книги.

    И хотя подробности сюжета держатся в секрете, можно предположить, что фильм расскажет некую новую историю, которая развернулась до событий «Кладбища домашних животных» от той же Paramount 2019 года. В кино и книге Джад был пожилым, а здесь взяли на роль молодого актёра. Вероятно, нам покажут ту историю с воскрешением соседа.

    Сценаристкой и постановщицей фильма выступила Линдси Бир (The Magic Order). Соавтором был Джеффри Бюхлер, который работал над фильмами «Проклятие», ремейком «Лестницы Иакова» и как раз «Кладбищем домашних животных» 2019 года. Съёмки стартуют в августе, фильма выйдет эксклюзивно для Paramount+.

    Роман Стивена Кинга и две его адаптации рассказывали о семье, которая сталкивается со страшной трагедией — потерей ребёнка. Родители хоронят тело на старом индейском кладбище, после чего ребёнок возвращается к жизни, но уже совсем другим.

    Ранее Джада сыграли Фред Гвинн (в адаптации 1989 года) и Джон Литгоу (в адаптации 2019 года).

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