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    Новости

    Съёмки приквела «Голодных игр» стартуют в начале следующего года

    7 августа 2021
    07.08.2021
    870
    0 минут на чтение
    Съемки приквела «Голодных игр» стартуют в начале следующего года

    Около года назад стало известно, что Lionsgate запускает в производство приквел «Голодных игр» под названием «Баллада о змеях и певчих птицах». Согласно новым сообщениям СМИ, съемки фильма стартуют во второй половине 2022 года.

    Фильм основан на одноименном романе-приквеле писательницы Сьюзен Коллинз, создавшей оригинальную трилогию. Действие «Баллады о певчих птицах и змеях» разворачивается за 64 года до событий саги, а в центре сюжета — будущий президент Панема и главный антагонист трилогии Кориолан Сноу. Восемнадцатилетний Сноу хочет изменить свою судьбу, получив возможность стать ментором десятых Игр. Однако его восторженные мечты разбиваются, когда вместо ментора он оказывается наставником девушки из бедного 12 дистрикта.

    Сьюзен Коллинз адаптирует книгу под кинематографический формат. Режиссером будет Фрэнсис Лоуренс, снявший последние фильмы франшизы, а сценарий напишет Майкл Арндт («Голодные игры: И вспыхнет пламя»).

    Премьера намечена на конец 2023 или начало 2024 года.

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