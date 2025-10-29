Тизер сказки «Чудо-юдо»: чтобы получить магию, нужно выйти замуж!

Кинокомпания СТВ и телеканал «Россия» опубликовали трейлер новой отечественной киносказки «Чудо-юдо». Это история про девушку Отраду, дочь волшебников, которая оказалась лишена волшебной силы. Чтобы стать волшебницей, ей нужно как можно скорее выйти замуж за простого человека. Чудо-Юдо из названия — магическое существо, которое сопровождает героиню в мир людей.
Режиссёр Cерик Бейсеу ранее поставил фантастические фильмы «Звёздный разум» и «Идентификация», хорроры «Заклятье. Шёпот ведьм» и «Отражение тьмы». Отраду сыграла София Лопунова, её отца — Сергей Безруков, а Чудо-Юдо — Микита Воронов. Премьера фильма ожидается через год, 22 октября 2026 года.
Мир Фантастики
