The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Civilization пополнили Зал славы видеоигр

Национальный музей The Strong в Нью-Йорке объявил, что в этом году в Зал славы видеоигр попадут четыре тайтла.

Ms. Pacman , которая показала, что главными героями могут быть женские персонажи;

, которая показала, что главными героями могут быть женские персонажи; Dance Dance Revolution , которая произвела революцию в жанре музыкальных игр;

, которая произвела революцию в жанре музыкальных игр; The Legend of Zelda: Ocarina of Time , которая повлияла на подход к разработке и продемонстрировала, какими могут быть 3D-игры;

, которая повлияла на подход к разработке и продемонстрировала, какими могут быть 3D-игры; Sid Meier’s Civilization, которая ознаменовала старт одной из самых важных серий в жанре стратегий.

Также в качестве номинантов рассматривали Assassin’s Creed, Resident Evil, Candy Crush Saga и другие известные игры.