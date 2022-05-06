The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Civilization пополнили Зал славы видеоигр

Национальный музей The Strong в Нью-Йорке объявил, что в этом году в Зал славы видеоигр попадут четыре тайтла.
- Ms. Pacman, которая показала, что главными героями могут быть женские персонажи;
- Dance Dance Revolution, которая произвела революцию в жанре музыкальных игр;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time, которая повлияла на подход к разработке и продемонстрировала, какими могут быть 3D-игры;
- Sid Meier’s Civilization, которая ознаменовала старт одной из самых важных серий в жанре стратегий.
Также в качестве номинантов рассматривали Assassin’s Creed, Resident Evil, Candy Crush Saga и другие известные игры.
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