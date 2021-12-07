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    The Lost Metal Брендона Сандерсона выйдет 15 ноября 2022-го — это финал цикла «Двурождённые»

    7 декабря 2021
    07.12.2021
    43
    1 минута на чтение
    The Lost Metal Брендона Сандерсона выйдет 15 ноября 2022-го — это финал цикла «Двурождённые»

    Издательство Tor Books объявило дату выхода следующей книги Брендона Сандерсона во вселенной «Космер» The Lost Metal («Утерянный металл») — 15 ноября 2022-го.

    The Lost Metal — четвёртый и заключительный том из цикла «Двурождённые». Его ещё называют второй эпохой цикла «Рождённый туманом», ведь действие книг разворачивается на одной планете. Но если «Рождённый туманом» описывал фэнтезийную эпоху, то «Двурождённые» ближе к нашей викторианской эре. Роман завершит историю Вакса и Уэйна, начатую в первой книге.

    Обложки пока нет.

    Аннотация

    Спойлеры

    Бывший законник (а ныне — сенатор столицы) Ваксиллиум Ладриан годами охотился за теневой криминальной организацией Круг, которую возглавляют его дядя и сестра, — с тех самых пор, как эти преступники стали похищать людей с алломантическими способностями. Когда детектив Мараси Колмс и партнёр Вакса Уэйн перехватывают партию оружия, отправленного во Внешний город Билминг, это даёт новую зацепку. Конфликт между Эленделем и Внешними городами только на руку Кругу, щупальца организации проникли даже в Сенат Элендела, коррупцию которого пытались разоблачить Вакс и Стерис, — и оказывается, Билминг тоже в этом замешан.

    После того, как Вакс обнаруживает новую, более взрывоопасную взрывчатку и понимает, что, скорее всего, это оружие уже попало в руки Круга, бессмертная Кандра, служительница бога Скадриала, раскрывает, что силы Гармонии заблокированы в Билминге.  Это означает, что город пал под влиянием другого бога — Трелла, которого почитает Круг. И Трелл — не единственный заявившийся игрок из Космера — Мараси нанимают загадочные пришельцы со странными способностями. Они хотят защитить Скадриал… любой ценой.

    Видения возможного будущего у Гармонии обрываются следующей ночью, после этого наступает только темнота. Начинается гонка со временем, и Ваксу предстоит решить, сможет ли они отказаться от своих непростых отношений с Богом, чтобы снова стать Мечом, который Гармония обрушит на врагов. Если никто не сделает шаг вперёд, чтобы стать героем Скадриала, планеты и её миллионы жителей навсегда погибнут.

    Цикл «Рождённый туманом»

    1. «Пепел и сталь» (2006)
    2. «Источник вознесения» (2007)
    3. «Герой веков» (2008)

    Цикл «Двурождённые»

    1. «Сплав закона» (2011)
    2. «Тени истины» (2015)
    3. «Браслеты скорби» (2016)
    4. The Lost Metal (2022)

    Все книги цикла переводились на русский, ждём анонса от «Азбуки»!

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     Кот-император |  08.11.2021

    Больше всего в текущем виде игра напоминает «Человека-Паука» с Playstation.

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