The Lost Metal Брендона Сандерсона выйдет 15 ноября 2022-го — это финал цикла «Двурождённые»

Спойлеры

Бывший законник (а ныне — сенатор столицы) Ваксиллиум Ладриан годами охотился за теневой криминальной организацией Круг, которую возглавляют его дядя и сестра, — с тех самых пор, как эти преступники стали похищать людей с алломантическими способностями. Когда детектив Мараси Колмс и партнёр Вакса Уэйн перехватывают партию оружия, отправленного во Внешний город Билминг, это даёт новую зацепку. Конфликт между Эленделем и Внешними городами только на руку Кругу, щупальца организации проникли даже в Сенат Элендела, коррупцию которого пытались разоблачить Вакс и Стерис, — и оказывается, Билминг тоже в этом замешан.

После того, как Вакс обнаруживает новую, более взрывоопасную взрывчатку и понимает, что, скорее всего, это оружие уже попало в руки Круга, бессмертная Кандра, служительница бога Скадриала, раскрывает, что силы Гармонии заблокированы в Билминге. Это означает, что город пал под влиянием другого бога — Трелла, которого почитает Круг. И Трелл — не единственный заявившийся игрок из Космера — Мараси нанимают загадочные пришельцы со странными способностями. Они хотят защитить Скадриал… любой ценой.

Видения возможного будущего у Гармонии обрываются следующей ночью, после этого наступает только темнота. Начинается гонка со временем, и Ваксу предстоит решить, сможет ли они отказаться от своих непростых отношений с Богом, чтобы снова стать Мечом, который Гармония обрушит на врагов. Если никто не сделает шаг вперёд, чтобы стать героем Скадриала, планеты и её миллионы жителей навсегда погибнут.