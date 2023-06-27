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    THR: Джеймс Ганн провёл кастинг на роли нового Супермена и Лоис Лейн

    27 июня 2023
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    27.06.2023
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    THR: Джеймс Ганн провёл кастинг на роли нового Супермена и Лоис Лейн

    По данным The Hollywood Reporter, на минувших выходных Джеймс Ганн и его команда провели скрин-тесты для с тремя парами актёров и актрис для нового фильма «Супермен: Наследие», который станет первым в перезапущенной вселенной DC.

    В отборе участвовали:

    • Николас Холт («Безумный Макс», «Тепло наших тел») и Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
    • Том Бриттни («Грейхаунд», «Гранчестер») и Фиби Дайневор («Бриджертоны»)
    • Дэвид Коренсвет («Перл», «Карточный домик») и Эмма Маккей («Половое воспитание»)

    В субботу в кастингах участвовали пары, а в воскресенье, как пишет издание, актёров-мужчин позвали сыграть только с одной претенденткой — Эммой Маккей. Пока неизвестно, точно ли выбрали именно её, но похоже на то.

    Кроме того, инсайдеры утверждают, что команда остановила выбор и на Супермене — его якобы воплотит Дэвид Коренсвет. Объявить актёра официально должны в ближайшее время.

    Параллельно Ганн искал актёров на роль Лекса Лютора. По данным THR, в шорт-листе были Билл и Александр Скарсгарды. В списке был и уже упомянутый Николас Холт, но он хотел сыграть Кларка Кента. Неизвестно, вернётся ли он к рассмотрению роли Лютора, если не пройдёт кастинг на Кента.

    Съёмки «Супермена: Наследие» планируют начать в следующем году. Релиз намечен на 11 июля 2025-го.

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