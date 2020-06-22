Тизер-трейлер российского триллера «Кольская сверхглубокая»

Кинокомпания «Вольга» представила тизер российского триллера «Кольская сверхглубокая», в основу которого легла одна из легенд об одноименной скважине.
По сюжету в 1984 году Кольскую сверхглубокую скважину закрывают после того, как на глубине 12 километров были записаны звуки, напоминающие крики множества людей. Вместе с этим на ее изучение отправляют группу исследователей.
Постановкой занимается Арсений Сюхин, снявший «Выжить после». А сценарий написали Сергей Торчилин («Гуляй, Вася 2») и Виктор Бондарюк («Фото на память»).
Главных героев сыграли Милена Радулович («Балканский рубеж»), Никита Дювбанов («Обычная женщина»), Кирилл Ковбас («Смерть нам к лицу») и другие.
«Кольская сверхглубокая» выйдет 17 сентября.
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