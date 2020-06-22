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    Новости

    Тизер-трейлер российского триллера «Кольская сверхглубокая»

    22 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    22.06.2020
    3470
    1 минут на чтение
    Тизер-трейлер российского триллера «Кольская сверхглубокая»

    Кинокомпания «Вольга» представила тизер российского триллера «Кольская сверхглубокая», в основу которого легла одна из легенд об одноименной скважине.

    По сюжету в 1984 году Кольскую сверхглубокую скважину закрывают после того, как на глубине 12 километров были записаны звуки, напоминающие крики множества людей. Вместе с этим на ее изучение отправляют группу исследователей.

    Постановкой занимается Арсений Сюхин, снявший «Выжить после». А сценарий написали Сергей Торчилин («Гуляй, Вася 2») и Виктор Бондарюк («Фото на память»).

    Главных героев сыграли Милена Радулович («Балканский рубеж»), Никита Дювбанов («Обычная женщина»), Кирилл Ковбас («Смерть нам к лицу») и другие.

    «Кольская сверхглубокая» выйдет 17 сентября.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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