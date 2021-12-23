Том Фелтон, «Кибервселенная» и «Внутри Лапенко» — что интересного было на BUBBLE Comics Con?

На прошлой неделе в Москве прошел фестиваль BUBBLE Comics Con, который за два дня посетили около 20 тысяч человек.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- На мероприятие в качестве специального гостя заглянул звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон;
- BUBBLE анонсировала фильм-приквел «Майора Грома» о юности главного героя;
- «Союзмультфильм» и BUBBLE анонсировали совместный комикс-проект «СоюзМультКомикс»;
- Создатель «Русской кибердеревни» Сергей Васильев представил проект «Кибервселенная»;
- Актер Дмитрий Чеботарев и сценарист Александр Фомин рассказали о создании сериала «Карамора»;
- Создатели «Внутри Лапенко» рассказали о новой серии «Убийство в «Гнезде Фазана»»;
- «КиноПоиск» представил Artificial Detective» от аниматоров «Любови, смерти и роботов» и первую часть «Этерны»;
- Дима Сыендук и Серёжа Лекультер анонсировали свой новый мультсериал «Плохой маскот»;
- Посетителям показали дублированный трейлер и отрывок нового аниме Мамору Хосоды «Красавица и дракон»;
- Crunchyroll подготовил интервью с российскими актерами озвучки аниме Платиновый исход» и «Сакуган».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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