Топ-185 лучших хорроров всех времён — по версии издания IndieWire

Портал IndieWire продолжает публиковать большие редакционные подборки, в которых собирает лучшие жанровые фильмы всех времён. И на этот раз издание решило собрать в одном месте все лучшие хорроры — всем известных работ Ромеро, Карпентера и Кроненберга до «возвышенного хоррора» современности.

Коллектив авторов постарался собрать в одном месте фильмы из разных стран, от Мексики до России. При этом под «хоррором» понимались и психологические триллеры, и слэшеры, и околокомедийные фильмы, и даже научно-фантастические ужасы. Потому работ получилось так много.

Мы остановились на 20 лучших работах. А с полным списком можно ознакомиться на сайте издания.

20. «Муха» Дэвида Кроненберга (1986)

19. «Прочь» Джордана Пила (2017)

18. «Молчание ягнят» Джонатана Демми (1991)

17. «Носферату» Фридриха Мурнау (1922)

16. «Челюсти» Стивена Спилберга (1975)

15. «Люди-кошки» Жака Турнёра (1942)

14. «28 дней спустя» Дэнни Бойла (2002)

13. «Кинопроба» Такаси Миикэ (1999)

12. «Рассвет мертвецов» Джорджа Ромеро (1978)

11. «Кроваво-красное» Даарио Ардженто (1975)

10. «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро (1968)

9. «Чужой» Ридли Скотта» (1979)

8. «Нечто» Джона Карпентера (1982)

7. «Глаза без лица» Жоржа Франжю (1960)

6. «Психо» Альфреда Хичкока (1960)

5. «Хэллоуин» Джона Карпентера (1978)

4. «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина (1973)

3. «Ребёнок Розмари» Романа Полански (1968)

2. «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера (1974)

1. «Сияние» Стэнли Кубрика (1980)