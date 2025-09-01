Топ фильмов твёрдой научной фантастики XXI века по версии Collider (есть и китайское кино!)

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
1 сентября 10:50
890
1 минута на чтение
В издании Collider, посвящённом кино, составили свой топ-10 фильмов в жанре твёрдой научной фантастики, выпущенных за последние 25 лет. В него вошёл всего один неанглоязычный фильм: китайская «Блуждающая Земля 2». Основу списка составляют популярные голливудские картины о космосе, большую часть которых вы, вероятно, уже смотрели; в том числе три «фильма года» по версии «Мира фантастики». В нём также есть инди-фильмы «Детонатор», посвящённый путешествиям во времени, и «Связь» об искажениях реальности.
Полный список таков:
10. Блуждающая Земля 2 (2022)
9. Луна-2112 (2009)
8. Гравитация (2013)
7. Связь (2013)
6. Пекло (2007)
5. Детонатор (2004)
4. Из машины (2015)
3. Прибытие (2016)
2. Интерстеллар (2014)

«Марсианин»

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

