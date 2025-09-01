Топ фильмов твёрдой научной фантастики XXI века по версии Collider (есть и китайское кино!)

В издании Collider, посвящённом кино, составили
свой топ-10 фильмов в жанре твёрдой научной фантастики, выпущенных за последние 25 лет. В него вошёл всего один неанглоязычный фильм: китайская «Блуждающая Земля 2». Основу списка составляют популярные голливудские картины о космосе, большую часть которых вы, вероятно, уже смотрели; в том числе три «фильма года» по версии «Мира фантастики». В нём также есть инди-фильмы «Детонатор», посвящённый путешествиям во времени, и «Связь» об искажениях реальности.