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    Новости

    «Тор: Любовь и гром»: намёки Питера Динклейджа и спойлеры LEGO

    22 февраля 2022
    22.02.2022
    2498
    1 минута на чтение
    Питер Динклейдж намекнул на возвращение в Киновселенную Marvel

    Актёр Питер Динклейдж («Игра престолов») в подкасте издания Empire намекнул на возвращение в Киновселенную Marvel в очень расплывчатом ответе.

    Так, вроде выходит ещё один фильм про Тора? Его ставит Тайка. Но я ничего не сказал, ничего. Если вы умираете в фильме Marvel, то это ещё не значит, что это ваш последний фильм Marvel. Это безумно, но это ничего не значит. Кто-то может сделать сериал — у них ныне выходят сериалы. Это Мир Marvel, мы все его часть.

    В «Войне бесконечности» Динклейдж сыграл короля гномов Эйтри, который помог Тору выковать Громсекиру (Stormbreaker). Это оружие, как мы помним, помогло в бою с Таносом, вот только «надо было бить в голову».

    Пока не очень понятно, как Эйтри вернётся, но, возможно, он будет причастен к созданию корабля. Судно появилось в промоматериалах LEGO и игрушках Titan Hero.

    «Тор: Любовь и гром»: намёки Питера Динклейджа и спойлеры LEGO

    Набор конструктора выйдет в апреле и обойдётся в 50 долларов. Он включает драккар, который будут тянуть два козла, а также пять фигурок: Тора, королевы Валькирии, Корга, Джейн Фостер с Мьёльниром и Горра, Убийцы богов.

    «Тор: Любовь и гром»: намёки Питера Динклейджа и спойлеры LEGO 3

    В фильме заявлены Крис Хемсворт, Натали Портман, Крис Пратт, Тесса Томпсон, а также Кристиан Бэйл, который и воплотит главного злодея.

    В российском прокате ждём 7 июля.

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