Трейлер «Чебурашки 2» раскрыл страшную тайну Гены: он крокодил!





Гена в серии фильмов — человек, которого играет Сергей Гармаш. Но в этом трейлере нам впервые в этой версии представили Гену как крокодила. В него герой превращается, когда сердится на расшалившегося Чебурашку. Впрочем, судя по всему, это не настоящее превращение, а просто Чебурашка так представляет своего наставника.

В сети появился новый трейлер отечественного фильма «». В нём злодеи собираются снести дом Гены. Чебурашка вместе с двумя детьми отправляются на поиски нового дома и попадают в приключения.