Netflix представил трейлер аниме «Слова пузырятся подобно газировке» (в оригинале — Words Bubble Up Like Soda Pop).

Постановкой занимается Кёхэй Исигуро, работавший над раскадровкой «Твоей апрельской лжи» и снявший некоторые эпизоды «Психопаспорта». За дизайн персонажей отвечает Юкико Айкэй, который уже сотрудничал с Исигуро. А сценарий написал Дай Сато, известный по «Самураю Чамплу» и «Ковбою Бибопу».

В центре сюжета застенчивый мальчик Черри, который избегает разговоров с людьми и редко снимает снимает наушники. Герой довольствуется тем, что выражает себя через написание хайку, пока не встречает Смайл — девушку, которая всегда прячет лицо под медицинской маской, потому что ее смущает свой внешний вид.

Премьера состоится 22 июля.