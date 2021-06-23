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    Трейлер аниме «Слова пузырятся подобно газировке»

    23 июня 2021
    23.06.2021
    509
    0 минут на чтение
    Трейлер аниме «Слова пузырятся подобно газировке»

    Netflix представил трейлер аниме «Слова пузырятся подобно газировке» (в оригинале — Words Bubble Up Like Soda Pop).

    Постановкой занимается Кёхэй Исигуро, работавший над раскадровкой «Твоей апрельской лжи» и снявший некоторые эпизоды «Психопаспорта». За дизайн персонажей отвечает Юкико Айкэй, который уже сотрудничал с Исигуро. А сценарий написал Дай Сато, известный по «Самураю Чамплу» и «Ковбою Бибопу».

    В центре сюжета застенчивый мальчик Черри, который избегает разговоров с людьми и редко снимает снимает наушники. Герой довольствуется тем, что выражает себя через написание хайку, пока не встречает Смайл — девушку, которая всегда прячет лицо под медицинской маской, потому что ее смущает свой внешний вид.

    Премьера состоится 22 июля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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