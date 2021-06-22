Трейлер «Асин с Севера» — спецэпизода корейского сериала «Королевство зомби»

В сети появился тизер «Асин с Севера» — спецэпизода корейской костюмной драмы о зомби «Королевство» (которое на ру-Netflix выходит как «Королевство зомби»). Другие названия, чтобы не запутаться: Kingdom: Ashin of the North и Kingdom: Ashinjeon.

Спецвыпуск расскажет историю загадочной китаянки Асин, которую принц Ли Чхан и его спутники встретили во втором сезоне у северных границ Чосона, когда искали продавца живоцвета. Роль воительницы вновь исполнит Джианна Чон

Эпизод будет идти 60 минут. На Netflix он выйдет 23 июля. А вот даты выхода третьего сезона, как и вообще новостей о продлении, пока нет.