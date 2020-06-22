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    Новости

    Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октября

    22 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    22.06.2020
    1635
    1 минут на чтение
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    Activision наконец анонсировала новую Crash Bandicoot, получившую подзаголовок It’s About Time. Это настоящее продолжение третьей части, вышедшей в 1998 году.

    На этот раз Крэшу снова предстоит сразиться с Нео Кортексом. За злодея, к слову, можно будет сыграть. И за сестру бандикута Коко тоже.

    Разработкой занимается студия Toys for Bob, выпустившая Spyro Reignited Trilogy. По словам авторов, в игре будут новые механики, связанные с изменением реальности.

    Геймплей

    Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет 2 октября на PS4 и Xbox One. Предзаказать игру можно за… 4999 рублей. Не исключено, что через год релиз состоится на ПК.

    Обложка

    Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октября 7

    Скриншоты

    Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октябряТрейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октября 1Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октября 2Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октября 3 Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октября 4 Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октября 5 Трейлер Crash Bandicoot 4: It’s About Time — игра выйдет 2 октября 6
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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