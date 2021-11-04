Трейлер китайской адаптации «Задачи трех тел» Лю Цысиня

Онлайн-кинотеатр Tencent Video опубликовал трейлер китайского сериала по мотивам научно-фантастического романа «Задача трех тел» Лю Цысиня.

Не путайте этот проект с адаптацией от Netflix, которая тоже находится сейчас в производстве!

Главные роли исполнили Чжан Луи («Подозреваемый Икс») и Ю Хэвэй («Над обрывом»). А за постановку отвечает, снявший дораму «Повстречавшая дракона».

Китайская экранизация «Задачи трех тел» должна выйти до конца 2022 года — точной даты пока нет.