Трейлер китайской адаптации «Задачи трех тел» Лю Цысиня

Онлайн-кинотеатр Tencent Video опубликовал трейлер китайского сериала по мотивам научно-фантастического романа «Задача трех тел» Лю Цысиня.
Не путайте этот проект с адаптацией от Netflix, которая тоже находится сейчас в производстве!
Главные роли исполнили Чжан Луи («Подозреваемый Икс») и Ю Хэвэй («Над обрывом»). А за постановку отвечает, снявший дораму «Повстречавшая дракона».
Китайская экранизация «Задачи трех тел» должна выйти до конца 2022 года — точной даты пока нет.
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Александр Стрепетилов | 18.10.2018
Что отличает нашумевшие романы китайского фантаста и почему циклу стоит дать шанс, даже если концовка первого тома не впечатлила?
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