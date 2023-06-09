Трейлер «Лиги справедливости: Мир войны»

Warner Bros. поделилась трейлером нового анимационного фильма «Лига справедливости: Мир войны».
По сюжету Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина оказываются на планете бесконечных жестоких гладиаторских боев.
Главные роли озвучили Дженсен Эклз («Сверхъестественное»), Дарен Крис («Хор») и Стана Катик («Касл») соответственною.
Премьера состоится 24 июля в цифровом формате.
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Редактор
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