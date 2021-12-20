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    Новости

    Трейлер ротоскопического фантастического вестерна Night of Cooters от Джорджа Мартина

    20 декабря 2021
    20.12.2021
    1659
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    Рубрика «всё, что угодно, лишь бы не писать „Ветра Зимы“».

    Джордж Мартин у себя в блоге поделился трейлером картины, которой занимался вместе с коллегами и друзьями. Night of Cooters — фантастический вестерн, выполненный в технике ротоскопирования. Его поставил Винсент Д’Онофрио («Сорвиголова»), он же исполнил одну из главных ролей. Сценарий написал мастер хорроров Джо Р. Лансдэйл по рассказу Говарда Уолдропа Night of Cooters.

    Этот рассказ был написан для цикла свободных продолжений «Послесловия к Уэллсу». Он обыгрывает сюжет «Войны миров», но на Диком Западе. Помните «Ковбоев против пришельцев»? Вот в таком духе.

    Джордж Мартин  отмечает, что фильм пока не готов, его доделают к февралю или марту. Всё снималось на зелёном экране на студии в Санта Фе, а сейчас над картиной работает студия Trioscope, которая в подобной технике занималась военным сериалом «Освободитель» для Netflix.

    Даты выхода и площадки у фильма пока нет.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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