Третий сезон аниме «Истребитель демонов» стартует весной 2023 года

Crunchyroll опубликовал промо-ролик третьего сезона аниме «Истребитель демонов» (Kimetsu no Yaiba), а также в сети появились даты выхода продолжения сериала.

Первая серия третьего сезона будет представлена в виде спецэпизода — она будет длиться час, а её показ пройдёт в кинотеатрах на территории 80 стран, начиная с февраля 2023 года. Вместе с первым эпизодом третьего сезона в кино покажут компиляцию последних двух серий второго сезона. В Японии кинопрокат стартует с 3 февраля, а 4 февраля в Токио пройдёт крупный показ с приглашёнными гостями. Масштабная премьера аниме намечена на 18 февраля в Лос-Анджелесе.

Непосредственно третий сезон стартует только в апреле 2023 года.

Третий сезон получил название Swordsmith Village Arc («Арка Деревни кузнецов») по сюжетной арке манги, которая легла в основу сезона. По сюжету Тандзиро должен отправиться в деревню кузнецов, чтобы починить свой клинок, а также сразиться с демонами четвертой и пятой Луны, напавшими на деревню.