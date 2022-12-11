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    Новости

    Третий сезон аниме «Истребитель демонов» стартует весной 2023 года

    11 декабря 2022
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    11.12.2022
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    Третий сезон «Истребителя демонов» стартует весной 2023 года

    Crunchyroll опубликовал промо-ролик третьего сезона аниме «Истребитель демонов» (Kimetsu no Yaiba), а также в сети появились даты выхода продолжения сериала.

    Первая серия третьего сезона будет представлена в виде спецэпизода — она будет длиться час, а её показ пройдёт в кинотеатрах на территории 80 стран, начиная с февраля 2023 года. Вместе с первым эпизодом третьего сезона в кино покажут компиляцию последних двух серий второго сезона. В Японии кинопрокат стартует с 3 февраля, а 4 февраля в Токио пройдёт крупный показ с приглашёнными гостями. Масштабная премьера аниме намечена на 18 февраля в Лос-Анджелесе.

    Непосредственно третий сезон стартует только в апреле 2023 года.

    Третий сезон получил название Swordsmith Village Arc («Арка Деревни кузнецов») по сюжетной арке манги, которая легла в основу сезона. По сюжету Тандзиро должен отправиться в деревню кузнецов, чтобы починить свой клинок, а также сразиться с демонами четвертой и пятой Луны, напавшими на деревню.

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     Дмитрий Шепелёв |  21.05.2021

    Что нужно знать перед просмотром нового фильма.

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